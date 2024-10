Salvador é escolhida para sediar 3º Encontro da Rede Nordeste de Cooperação Judiciária

A capital baiana será sede do 3º Encontro da Rede Nordeste de Cooperação Judiciária. Salvador foi escolhida por aclamação como o local do evento, durante a programação do 2º Encontro realizado na última sexta-feira (11) na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN).

O objetivo é proporcionar aos juízes de cooperação dos diversos tribunais a oportunidade de discutir e debater a cooperação judiciária nacional. Além de buscar soluções para os problemas complexos e comuns enfrentados pelas unidades judiciárias da região.

A supervisora do Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, esteve presente no Rio Grande do Norte, acompanhada da juíza coordenadora do Núcleo baiano, Rita Ramos, e do servidor Walter Nogueira.