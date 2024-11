Salvador Produções confirma ‘Salvador Fest’ em 2025 e oferece desconto em ingresso após interrupção do ‘Samba Salvador’

A Salvador Produções anunciou nesta segunda-feira (25) o formato de reembolso para o ingresso do Samba Salvador, evento realizado no último final de semana e que precisou ser interrompido devido a forte tempestade que atingiu a capital baiana no sábado (23).

A produtora oferecerá um voucher de 50% de desconto do valor do ingresso pago (SEM TAXA) para que sejam utilizados nos eventos que serão realizados pela produtora em 2025 e confirmou a realização do Salvador Fest, que não foi feito em 2024 devido a uma reformulação da festa.

“O temporal, que gerou dezenas de desabamentos e deslizamentos de terra na capital baiana, também causou problemas no nosso evento: o sistema de som, luz e led foi danificado. Tudo isso inviabilizou a continuação da festa, que ainda contaria com 4 atrações para se apresentar. Além disso, devido à grande quantidade de raios, a prudência e a segurança indicavam a necessidade de interromper o evento.”

De acordo com a Salvador Produções, o voucher será válido para os seguintes eventos: