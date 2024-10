Salvador recebe financiamento de R$ 36 milhões do governo federal para investimento em frotas de ônibus

O Ministério das Cidades, sob liderança do ministro Jader Filho, destinou R$ 36,6 milhões de recursos do governo federal para o município de Salvador. Em portaria, a pasta informou que o montante foi destinado para a empresa Plataforma Transporte SPE S/A, conhecida como a concessionária da Integra, responsável pelo transporte público de ônibus em Salvador.

A portaria detalhou que os recursos são do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o setor de mobilidade urbana. Segundo a publicação, o objetivo do financiamento é a “aquisição de ônibus para o transporte público urbano”.

Ao Bahia Notícias, o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, afirmou que o pedido de financiamento foi feito pela própria Integra, a fim de cumprir as metas estipuladas no contrato entre a empresa e a prefeitura de Salvador.]