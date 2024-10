Salvador se apresenta para sediar Copa do Mundo Feminina de 2027 em reunião com a Fifa

Membros da prefeitura de Salvador e do governo do estado da Bahia se reuniram com representantes da Fifa para a apresentar a capital baiana como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O encontro foi realizado na Arena Fonte Nova, ao longo do último sábado (12). Na sexta (11), uma comitiva da Fifa foi ao estádio para a primeira rodada de inspeção do espaço.

Entre os presentes, a vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), destacou a importância de recepcionar a comitiva da entidade, uma vez que Salvador é candidata a ser uma das cidades-sede da competição.

“Como cidadã de Salvador, vice-prefeita, especialmente enquanto mulher, me orgulho muito de estar recebendo essa comitiva. Nós estamos prontos para criar todas as condições de logística, de infraestrutura, mas sobretudo de afetividade, acolhimento para ser uma das sedes. A gente sabe a importância do esporte para que as pessoas criem vínculo com a família, com a comunidade, de inserção social. E mais ainda: o desenvolvimento econômico e social que é receber uma Copa do Mundo”, disse a gestora.