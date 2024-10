Salvador sediará 7º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros em novembro; evento abordará tecnologia e raça

Na oportunidade, autoridades do sistema de Justiça, especialistas e referências na área de direitos humanos debaterão sobre racismo algorítmico e ambiental; questões quilombolas e dos povos originários; o protocolo de julgamento com perspectiva racial; a infância e a juventude negra; a cosmovisão e a ecologia decolonial; entre outras atualidades do ponto de vista étnico-racial. A programação contempla quatro painéis , além das conferências de abertura e de encerramento.

O objetivo é fortalecer o debate institucional sobre pautas raciais e políticas de segurança pública, bem como o papel do Judiciário no contexto dos desafios jurídicos enfrentados em uma sociedade cada vez mais complexa. No mesmo período, será promovido, também, o 4º Fórum Nacional de Juízas e Juízes contra o Racismo e todas as formas de Discriminação (FONAJURD).

O auditório Desembargadora Olny Silva, no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), em Salvador, será palco do 7º Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros (ENAJUN). O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, com o tema “Futuro, Tecnologia e Igualdade Racial”.

As vagas presenciais são limitadas a 280 participantes, no entanto, haverá transmissão online pelo canal do Poder Judiciário da Bahia no Youtube, com número ilimitado de vagas.

Magistrados, servidores e demais interessados em participar devem se inscrever até o dia 20 de novembro pela internet: magistrados e servidores do TJ-BA e público externo.

A 7ª edição do ENAJUN e o 4º FONAJURD são uma realização do tribunal baiano, por meio da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp-TJBA), do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-BA) e da sua Escola Judicial, com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra).