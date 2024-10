Salvador será sede da XII Conferência do Fórum Mundial de Mediação em novembro; inscrições estão abertas

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio do Núcleo de Justiça Restaurativa de 2º Grau e do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos (NUPEMEC), está entre os apoiadores.

Salvador receberá de 4 a 7 de novembro a XII Conferência do Fórum Mundial de Mediação, evento promovido por uma organização internacional sem fins lucrativos que atende a mediadores de todos os continentes, com base na interdisciplinaridade. O evento acontecerá no Hotel Fiesta.

A edição na capital baiana terá como tema central “A mediação face às violências contemporâneas: um desafio irrealista?”. Sem ignorar os debates “clássicos” sobre as potencialidades, os limites e os riscos da mediação na violência interpessoal, a conferência propõe ampliar a discussão para a natureza específica da violência que ocorre nos espaços públicos, coletivos, organizacionais, institucionais, estruturais e sistêmicos.

A programação reúne representantes de diversos países e contempla mesas redondas, conferência plenária, sessão de formação com práticas de mediação e prevenção da violência, além de apresentação de trabalhos. Acesse aqui a programação completa.

As pessoas interessadas podem optar por participar presencialmente ou de forma virtual. As inscrições devem ser feitas no site do evento.