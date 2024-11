“Salvar o fogo”: Itamar Vieira Júnior vence Prêmio Jabuti pela 2ª vez

O escritor soteropolitano Itamar Vieira Júnior venceu o Prêmio Jabuti de melhor romance literário pela obra “Salvar o fogo”. A cerimônia da 66ª edição da premiação ocorreu na noite da última terça-feira (19), no auditório do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Itamar já havia sido premiado na mesma categoria pelo livro “Torto Arado”, no ano de 2020.

Se tornando uma marca registrada de Itamar, Salvar o Fogo adota uma narrativa para tratar da violência colonial e dos conflitos no campo. A obra, dividida em quatro partes, conta a história da família de Maria Cabocla, trazendo as disputas por terra e as dinâmicas de poder do campo assentadas, dialogando com o passado colonial.

