Samambaia é citada em questão do Enem sobre fake news e educação

Um projeto educativo sobre memes e fake news feito em uma turma de ensino fundamental de uma escola da rede pública de Samambaia foi tema de uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desse domingo (3/11). O item da avaliação abordou o interesse de uma professora em identificar se os estudantes são capazes de entender os conteúdos das mensagens postadas.

No texto com o título “Memes e fake news: o impacto na educação das crianças”, a professora conta que usou o material de memes de WhatsApp para aguçar o olhar dos estudantes. “O que antes era engraçado para os alunos passou a ser visto com outros olhos”, diz ela no texto.

“Percebi que muitos alunos e pais estavam divulgando conteúdos sem saber o que havia por trás das palavras”, acrescenta. Veja aqui a questão completa:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Enem cita Samambaia Reprodução/Caderno Verde 2 de 2 Enem cita Samambaia Reprodução/Caderno Verde

O texto citado na prova do Enem foi originalmente publicado no portal Lunetas, que faz um jornalismo voltado ao tema da infância. Na publicação, a professora é identificada como Gilda das Graças e Silva e usou o trabalho que desenvolveu em Samambaia para sua dissertação de mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia (MG).

O projeto dela defende que saber ler não significa apenas a linguagem escrita.

Essa experiência deu origem a um material didático para ser trabalhado em sala de aula, conforme consta no texto completo do que foi usado para a prova do Enem.

Enem

Na avaliação nacional, apenas quatro parágrafos da reportagem foram usados como trecho para construir a pergunta. A questão alerta para a divulgação de informação manipulada em postagens virtuais, conforme foi divulgado em gabaritos preliminares.

A divulgação do gabarito oficial será feita exclusivamente na página do Enem no portal do Inep. Vale lembrar que o gabarito não permite ao participante calcular sua nota na avaliação.

Isso acontece porque o Inep utiliza um método específico para o cálculo da nota, que atribui pesos diferentes para cada questão do exame pela Teoria de Resposta ao Item (TRI).

A divulgação das notas individuais dos alunos é prevista para 13 de janeiro de 2025.

No domingo último, os candidatos fizeram as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. No próximo domingo (10/11), os estudantes encaram as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O Metrópoles procurou a Secretaria de Educação para levantar mais informações sobre a professora e a escola em que o projeto foi desenvolvido, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportgem.