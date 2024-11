Samba de São Lázaro, na Federação, anuncia mudança no horário após denúncias

O Samba de São Lázaro comandado pela banda Oz Favoritos, em frente a Igreja de São Lázaro, na Federação, terá um novo horário a partir desta sexta-feira (8), após denúncias relacionadas a realização do evento devido ao barulho no bairro. Por meio de nota, a banda informou que conta com o apoio da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar para a realização do evento.

“Devido às denúncias relacionadas ao nosso samba, venho através deste canal informar a todos que o Samba do São Lázaro tem um novo horário de início. Começará pontualmente às 20:00 e será levado até às 22:30. Desde já queremos agradecer todo apoio que foi nos dado da 41ª CIPM. Peço a todos a colaboração e compreensão. Não deixaremos o samba morrer”, informa o comunicado.

De acordo com o perfil ‘Te Vi no São Lázaro’, a mudança ocorre pelas denúncias de possível abuso de ordem, no entanto, os administradores alegam racismo na denúncia. “Nós sabemos que não é sobre isso e que mais uma vez o sistema e a burguesia venceu as articulações pretas para tentar amenizar, alegrar a nossa sobrevivência em uma sociedade desigual, injusta e racista”.

Além da questão do barulho, uma queixa dos moradores da região, é a insegurança na região. Um dos casos de roubo que viralizou no X, antigo Twitter, foi o de um rapaz que teve o celular roubado próximo a TV Bahia, já depois da Igreja de São Lázaro, onde acontece a festa.

Foto: X

Segundo o relato, três homens estavam roubando com o auxílio de uma faca. “Levaram meu celular e ainda me coagiram na parede, que assustador viver tudo isso”, afirmou o homem identificado como Henrique.

Outro internauta contou que a amiga foi assaltada logo na chegada do samba. “Bem que notei uma movimentação estranha, mas segui a vida”, disse mais uma pessoa.