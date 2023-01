Sampaio Corrêa x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A Copa do Nordeste vai começar para o Bahia. Neste domingo (22), o tricolor estreia na competição diante do Sampaio Corrêa. A partida será no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Maior vencedor do torneio, com quatro conquistas, o Esquadrão busca o pentacampeonato. Por isso, o time sabe que vencer fora de casa na largada será um passo importante para ficar mais perto da classificação para a segunda fase. O Tricolor está no grupo B, que tem ainda: Ceará, ABC, Campinense-PB, CSA, Náutico, Santa Cruz e Sergipe. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Sampaio Corrêa x Bahia terá transmissão ao vivo da Espn, em TV fechada. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Pará; Wesley Dias, Eloir e Nádson (Vila/Warley); Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves. Técnico: Felipe Conceição.

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raúl Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende e Daniel; Kayky, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva

Arbitragem:

O árbitro da partida éRodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Ricardo Bezerra Chianca (trio de Pernambuco).