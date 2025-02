Sampaio Corrêa x Vasco: onde assistir, horário e escalação do Campeonato Carioca

Nesta segunda-feira (10), Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2025. As equipes estão com apenas 1 ponto de diferença na tabela. A bola rola às 20h (horário de Brasília) no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Sampaio Corrêa x Vasco: Competição: Campeonato Carioca 2025 Rodada: 9ª rodada Data: 10/02 (segunda-feira) Horário: 20h (horário de Brasília) ​Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, no Rio de Janeiro



Onde assistir ao duelo do Campeonato Carioca

A partida entre Sampaio Corrêa e Vasco terá transmissão pelo canal de TV fechado SporTV e pelo canal pay-per-view Premiere.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho. Philippe Coutinho; Payet e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Pablo, Agu e Pernão; Octávio, Max e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

Zé Carlos, Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Pablo, Agu e Pernão; Octávio, Max e Elias.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Como vem Sampaio Corrêa e Vasco no Campeonato Carioca

Depois de três rodadas sem vencer, o Sampaio Corrêa vem de duas vitórias seguidas, a mais recente contra o Madureira por 1×0. O Galinho da Serra ocupa a 5ª posição na tabela, com 12 pontos, o mesmo que o Botafogo, 4ª posição do G4.

Já o Vasco tem apenas 1 ponto a mais (13) e está na 3ª colocação, empatado com o Flamengo na vice-liderança. Se vencer, o Gigante da Colina pode ficar mais próximo da liderança. No entanto, após uma sequência de vitórias, o Cruzmaltino vem de empate por 2×2 contra o Volta Redonda (atual líder) e derrota por 2×1 contra o Fluminense.

