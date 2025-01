Samsung cita venda fraca de chips de IA no 1º trimestre com restrições dos EUA à China

A Samsung alertou nesta sexta-feira sobre fraqueza de vendas de chips de inteligência artificial neste primeiro trimestre devido às restrições de exportação impostas pelos Estados Unidos contra a China, e enquanto trabalha para lançar uma versão melhorada de seus microprocessadores mais avançados.

Em dezembro, os EUA anunciaram novas medidas de repressão ao setor de semicondutores da China, incluindo a restrição de vendas de chips de memória de tipo HBM. O mercado esperava que a Samsung, que depende de clientes chineses para cerca de 20% das vendas de HBM, de acordo com analistas, fosse atingida com muito mais força do que seus pares.

“Haverá algumas restrições temporárias em nossas vendas de chips HBM no primeiro trimestre”, disse Kim Jae-june, vice-presidente da Samsung.

“Esperamos algum impacto em nossa demanda de HBM, não apenas devido às restrições dos EUA sobre as exportações de chips de alta qualidade, mas também devido a uma mudança na demanda por chips aprimorados por parte dos principais clientes”, disse ele.

A Samsung, que iniciou as vendas de produtos HBM3E de 8 e 12 camadas no terceiro trimestre, disse que planeja lançar os produtos HBM3E aprimorados em março.

O presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse este mês que a Samsung tem que “projetar um novo design” para fornecer chips HBM para sua empresa, informou o Korea JoongAng Daily.

A Samsung disse em outubro que estava fazendo progressos no fornecimento de chips HBM para a Nvidia, mas não divulgou nenhuma atualização desde então.

Kim disse que as restrições de fornecimento de GPUs também estão gerando atrasos em projetos de alguns clientes, o que pesa sobre a demanda por chips de memória usados em servidores de centrais de processamento de dados.

Os chips de GPU fabricados pela Nvidia estão em falta devido à forte demanda e aos desafios de engenharia em sua fabricação.

A Samsung afirmou que seu lucro operacional foi de 6,5 trilhões de wons (4,48 bilhões de dólares) no quarto trimestre, uma queda de 29% em relação ao terceiro trimestre.

A empresa sul-coreana disse que esperava um crescimento limitado do lucro no primeiro trimestre devido às fracas condições de negócios de chips de memória, incluindo a demanda por smartphones e computadores pessoais.

A Samsung previu que o crescimento do mercado de telefonia móvel vai desacelerar este ano, à medida que mudanças políticas dos Estados Unidos sob o comando de Donald Trump e “a inflação devem criar uma série de incertezas e pesar sobre a confiança do consumidor”.

RECUPERAÇÃO DA DEMANDA

A Samsung, maior fabricante de chips de memória do mundo, espera que a demanda geral do mercado de chips de memória se recupere a partir do segundo trimestre.

Analistas dizem que os resultados e o preço das ações da Samsung em 2025 dependerão de a companhia fornecer volumes consideráveis de chips avançados HBM3E de 12 camadas para a Nvidia.

A SK Hynix e a maior fabricante de chips contratada do mundo, a TSMC de Taiwan, divulgaram números recordes de lucros trimestrais este mês devido ao boom da IA, com a SK Hynix superando a Samsung pela primeira vez.

O lucro operacional do quarto trimestre da Samsung aumentou 130% em relação a uma base baixa no ano anterior, quando o setor de chips de memória ainda estava lutando contra sua pior recessão em décadas.

O lucro operacional do negócio de telefonia móvel da Samsung caiu 22%, para 2,1 trilhões de wons no quarto trimestre em relação ao ano anterior.

A divisão de chips obteve um lucro operacional de 2,9 trilhões de wons, mas esse valor foi menos da metade do lucro de 8,08 trilhões que a SK Hynix, empresa de menor porte, teve no mesmo período.

