‘Santa Catarina teve o Réveillon mais seguro do Brasil’, comemora governador

Com a atração de milhões de turistas para o litoral de Santa Catarina, em especial nas cidades de Balneário Camboriú e Florianópolis, Santa Catarina se destaca mais uma vez pela segurança garantida aos catarinenses e turistas que escolhemos o Estado para a virada do ano. “É o resultado de muito trabalho. Santa Catarina teve o Réveillon mais seguro do Brasil na entrada do ano de 2025. Quero dar os parabéns para todos nossos policiais e bombeiros, que tanto trabalharam para mais uma vez colocar nosso Estado nesse destaque nacional”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Apenas para citar um exemplo, na madrugada e manhã de 1° de janeiro, não houve um único registro sequer de homicídio ou tentativa de homicídio em Florianópolis e Balneário Camboriú. A PMSC confirmou que não houve ocorrências graves em nenhuma das grandes festas de Ano Novo em SC.

Entre os dias 31 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025, o CBMSC atendeu a 185 ocorrências de salvamento por afogamento em todo o Litoral e rios do estado. Além dos salvamentos, foram registradas cerca de 760 mil ações de prevenção realizadas em todo o Estado e 226 ocorrências localização das famílias de crianças perdidas em todo o Litoral

catarinense.

Na análise de outras ocorrências, em um primeiro balanço da PMSC, dos primeiros dias de trabalho na Estação Verão, foram registradas quedas em importantes indicadores. Redução de 39% no número de roubos, queda de 29% nos furtos e uma expressiva redução de 49% nos casos de estelionato. Em crimes mais violentos, redução de 39% em ameaças, queda de 56% em lesão corporal.