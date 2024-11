Santa Cruz Cabrália lança campanha “Viva Experiências Incríveis” na Festuris 2024

Durante a Festuris 2024, o destino de Santa Cruz Cabrália, localizada no sul da Bahia, apresentou oficialmente a campanha nacional “Viva Experiências Incríveis”. A campanha, liderada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com o Sebrae-BA, promove as belezas e a riqueza cultural do destino, com destaque para as tradicionais experiências em locais como Coroa Vermelha, as Aldeias Indígenas Pataxó, o Rio João de Tiba e as vilas de Santo André e Santo Antônio.

Paulo César Magalhães, secretário municipal de Cultura e Turismo, apresentou aos agentes de viagens e autoridades uma série composta por cinco vídeos, cada um retratando uma experiência imersiva de Cabrália, fruto de uma escolha popular para representar o melhor do turismo local. Além dos vídeos, a campanha conta com materiais impressos, digitais e placas institucionais instaladas estrategicamente na rodovia entre Porto Seguro e Cabrália, visando fortalecer a presença do destino nos roteiros de viagem.

Desde o início de sua gestão na secretaria de Turismo, Paulo César tem se dedicado a reposicionar Cabrália no cenário turístico nacional, com importantes realizações como o Plano Municipal de Turismo, uma nova marca turística para o município que ressalta a identidade e peculiaridades de cada localidade, o inventário turístico e o Festival Gastronômico Temperos de Cabrália. “Este lançamento é um marco que celebra um ciclo promissor do turismo em Cabrália, resultado do trabalho contínuo para tornar o destino reconhecido nacionalmente”, afirma o secretário.