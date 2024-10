Santander Brasil tem alta de 34% no lucro do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) – O lucro líquido do terceiro trimestre do Santander Brasil saltou 34,3% em uma base anual, para 3,66 bilhões de reais, informou o banco nesta terça-feira, em um desempenho acima das previsões do mercado.

A média de previsões de analistas compilada pela LSEG indicava lucro líquido de 3,50 bilhões de reais para o banco.

O banco teve um crescimento de 6% na carteira de crédito ampliada, enquanto a provisão para crédito avançou cerca de 5%, ambos na comparação anual. Já a inadimplência de operações vencidas há mais de 90 dias se manteve em 3,2% no terceiro trimestre ante os três meses imediatamente anteriores, mas mostrou leve incremento na comparação com os 3% do período de julho a setembro de 2023.

Enquanto isso, o índice de eficiência, que mede a relação das despesas ante o que o banco ganha com seus serviços, voltou a apresentar melhora, encerrando o trimestre passado em 38,9% ante 39,3% no período de abril a junho e 42,5% um ano antes.

O balanço do Santander Brasil é o primeiro a ser divulgado nesta temporada de resultados dos grandes bancos listados do país. Como comparação, o Itaú Unibanco, que programou sua divulgação de números do terceiro trimestre para a próxima segunda-feira, teve um índice de eficiência de 38,8% no segundo trimestre.

Segundo o Santander Brasil, que há meses vem se reestruturando para dar foco ao que chama de “principalidade” entre os clientes, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 17% no terceiro trimestre, melhorando ante os 15,5% do segundo trimestre e dos 13,1% de um ano atrás.

O banco teve um crescimento de 15,8% na margem financeira bruta, com a receita total avançando 15,1%, enquanto as despesas gerais subiram 5,9% sobre o terceiro trimestre do ano passado.

O Santander Brasil terminou setembro com 55.035 funcionários ante 55.739 há um ano. No período, o número de agências encolheu em 254 pontos, para 1.292.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)

