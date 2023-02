Santander vai inaugurar agência em Itamaraju, mantendo plano de expansão na Bahia e no extremo sul do estado

A expansão do Santander Brasil na Bahia, que teve um incremento de mais de 75% em quatro anos, chega ao extremo sul do estado. O Banco vai inaugurar no dia 8 de fevereiro uma agência em Itamaraju, a 70ª em território baiano. A loja está localizada na Praça Castelo Branco, nº 778, no Centro, e vai funcionar das 9h às 17h, com as operações de caixa das 10h às 16h.

Com oferta de produtos e serviços inovadores e personalizados para o perfil de cada cliente, o Santander vai poder impulsionar a economia local, que tem uma tradição no agronegócio. A cidade tem o maior rebanho bovino da Bahia, segundo dados do IBGE de 2021, é um dos principais produtores do café conilon no estado, como também de pimenta do reino. Ainda tem vocação para as culturas de mamão, cacau, entre outras, devido à fortalecida agricultura familiar. O comércio, sobretudo o varejista, e o setor de serviços são fundamentais para a cadeia econômica local porque são os maiores geradores de emprego.

“Além do desafio de apresentar soluções para a população através dos nossos canais digitais, o Santander vem priorizando, nos últimos anos, na Bahia a abertura de agências, sobretudo no interior, para podermos estar mais próximos dos baianos. Essa experiência está sendo bastante exitosa, e acreditamos que nossa relação com Itamaraju seja, em breve, mais um desses exemplos positivos de parceria para o desenvolvimento dos negócios locais e na concretização de sonhos pessoais”, enfatiza Gilneide Lamar, superintendente executivo da Rede Base do Santander Brasil.

A nova loja do Santander conta com uma equipe com conhecimento sobre o mercado e das excelentes oportunidades na região. Está preparada para ofertar produtos e serviços bancários desde os mais simples – como abertura de conta, pagamentos, saques e depósitos –, até os mais estruturados – operações de créditos e investimentos para pessoas físicas e jurídicas. Outro produto, com forte aceitação no universo do campo, é o CDC Solar, para adoção de energia limpa, seja nos seus negócios ou na própria residência do cliente, com previsão de quase zerar sua conta mensal a médio prazo, além da aposta na sustentabilidade.

“Temos inúmeras soluções inovadoras para quem necessita de crédito e ou pretende realizar investimentos. Observamos, por exemplo, uma oportunidade para apresentar as soluções da Getnet de meios de pagamento, como maquininhas, o Link Getpay (link de pagamento, que pode ser compartilhado pelo celular, sem a necessidade de o lojista ter máquina de cartões), uma plataforma para construir loja virtual e serviços de gestão financeira que podem ajudar os microempreendedores e empresas de pequeno e médio porte da região. Temos ainda o microcrédito do Prospera, com oferta de valor que contempla seguro, conta corrente e a própria máquina da Getnet”, diz Gilneide.

