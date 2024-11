Santiago Arias, lateral-direito do Bahia, é convocado pela seleção colombiana

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) divulgou nesta quinta-feira (7), a lista dos jogadores convocados pelo treinador Néstor Lorenzo para as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na lista está o lateral-direito Santiago Arias, do Bahia.

Nesta Data Fifa a Colômbia viajará a Montevidéu para enfrentar o Uruguai, na sexta-feira, dia 15, e depois retorna à Barranquila para se preparar para a partida contra o Equador, no dia 19.

Passado o confronto diante do Juventude, no sábado (9), o time retorna à Salvador no domingo (10). O jogador irá se apresentar aos Cafeteiros na segunda-feira (11).