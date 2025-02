Santistas são condenados a 24 anos de prisão por matar palmeirense

São Paulo – Dois torcedores do Santos foram condenados a 24 anos de prisão em regime inicial fechado pela morte do palmeirense Cláudio Fernando de Morais e por tentativa de homicídio de outro homem. O crime foi praticado em abril de 2015 na Estação Jardim Romano da CPTM, em São Paulo.

A sentença foi definida nessa terça-feira (4/2).

Segundo relatos de testemunhas obtidos à época, Cláudio foi agredido com uma barra de ferro na emboscada preparada por santistas após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, em Perdizes, zona oeste da capital. O time alviverde venceu por 1 a 0.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), os réus faziam parte da Torcida Jovem do Santos e armaram uma tocaia do lado de fora da estação quando avistaram os dois homens, que foram atacados com socos, chutes e golpes de barra de ferro.

O Tribunal do Júri reconheceu que tanto o homicídio consumado, com a morte de Cláudio, quanto o tentado, ocorreram com meio cruel, por motivo fútil e em emboscada, impossibilitando a defesa dos homens atacados.