Santos anuncia Pedro Caixinha como novo treinador para 2025

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira (23) Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino, como seu novo técnico. O anúncio foi feito pelo novo CEO do Santos, Pedro Martins, ex-diretor de futebol do Botafogo. O dirigente também foi apresentado no cargo nesta segunda pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira. “Escolher treinador é uma operação complexa. O nome despertou muita atenção e dialoga com a ambição, o desejo e a visão do Santos. O projeto de futebol transcende ganhar o próximo jogo. Pedro Caixinha entendeu o que o presidente está vendo lá na frente e essa foi a prioridade total desde que eu fechei com o Santos”, afirmou Pedro Martins.

WhatsApp

O técnico português negociou com o Grêmio antes de ser anunciado pelo Santos. O campeão da Série B do Brasileiro também cogitou Luís Castro, Renato Gaúcho e Gustavo Quinteros após a saída de Fabio Carille. “Os desafios dessa gestão são construir uma visão de futuro e uma identidade que vai dialogar com a modernidade. Operacionalizar essa visão de futuro fez total sentido para mim. Deixar de ser diretor de futebol para sentar nessa cadeira [de CEO] é mais do que um desafio para mim”, afirmou Pedro Martins.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse que todas as prioridades do clube em 2024 foram alcançadas. “Fizemos um planejamento rápido para Paulista e disputamos título [perdeu a final para o Palmeiras], com isso alcançamos vaga na Copa do Brasil. Depois conseguimos acesso para Série A e título da competição [Série B]”, afirmou Teixeira antes de anunciar Martins. Após os títulos da Libertadores e do Brasileiro com o Botafogo, Martins disse que a nova função é mais estratégica.

“A história e o potencial que o Santos tem permite se posicionar muito melhor do que apresenta hoje na indústria do futebol”, afirmou o novo CEO. Martins citou alguns “pilares” que pesaram na escolha de Caixinha como novo técnico. “Trabalha muito bem com os jovens. Sempre foram rime muito intenso e agressivo, um time que busca o gol, com fome sempre”, afirmou. “Além disso, ele quer projeto. Quer saber a pretensão do clube e como o trabalho dele vai ser avaliado.”

Teixeira disse que não gostaria de participar muito da entrevista coletiva para dar espaço para Martins, mas pediu a palavra ao ser citada a negociação com o também português Luís Castro. “Os anúncios pertinentes só podem ser feitos a partir de agora. Muitos perguntavam se estava avançada alguma negociação, mas esta resposta é muito subjetiva. A decisão parte de uma decisão profissional.”

Questionado sobre um possível retorno de Neymar, o novo CEO disse que não vai citar nomes para não atrapalhar possíveis negociações e provocar especulações. “Vamos falar quando os nomes estiverem aqui”, afirmou Martins, ressaltando que o planejamento no primeiro ano após disputar uma Série B é sempre complicado. “É preciso fazer uma mudança de planejamento como um todo, para um patamar de Série A.”

Pedro Martins disse ter “profundo conhecimento” do elenco do Santos e que o número ideal de jogadores é 28. A apresentação oficial de Caixinha deve ser em 2025, mas o técnico deve estar em Santos entre o Natal e Ano Novo para iniciar o planejamento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes