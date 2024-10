Santos leva virada da Chapecoense e deixa liderança da Série B ameaçada

Depois de recuperar a liderança da Série B na última rodada, o Santos pode perder a primeira posição. Isso porque o time da vila levou a virada da Chapecoense em jogo realizado nesta quarta-feira (16). Diante da equipe de Santa Catarina, o Santos tinha a chance de abrir vantagem na tabela, mas com apresentação preguiçosa, enorme lentidão e pouca objetividade, permitiu a virada à Chapecoense, por 3 a 2. O Santos chegou à Arena Condá sob ótimo retrospecto recente de três vitórias seguidas diante da Chapecoense, todas sem levar gols. Fez 1 a 0 no primeiro turno, na Vila Belmiro, e 2 a 0 e 1 a 0 no Brasileirão de 2021. A apresentação, entretanto, em momento algum deu mostras de que garantiria novo resultado positivo.

WhatsApp

Com os importantes desfalques dos experientes Gil, Escobar e Diego Pituca, Fábio Carille optou por “não inventar” e lançou os meninos Jair, na defesa, Souza, na lateral-esquerda, e Sandry, no meio-campo. E manteve Willian Bigode na frente, na vaga de Otero, agora oficialmente um reserva. Em um gramado úmido e escorregadio, o Santos sofria para trabalhar bem a bola e, por consequência, pouco ameaçava na frente. Mas também não levava sustos. A Chapecoense era carente ofensivamente e suas finalizações de longe mostravam-se equivocadas. Aos 43 minutos, Souza cruzou na cabeça de Guilherme, que desencantou após 12 rodadas.

A festa santista durou pouco, contudo. Aos 47, também pelo alto, Rafael Carvalheira cobrou escanteio para Mário Sérgio deixar tudo igual em jogo no qual ninguém merecia ir para a pausa em vantagem. A coragem da Chapecoense depois de sair em desvantagem no placar foi premiada aos 22 minutos. E com enorme falha de Gabriel Brazão. Marlone cobrou falta para a área e o goleiro se atrapalhou na tentativa do corte. A bola caiu nos pés do livre Marcelinho, que decretou a virada. A sonolência santista custou caro mais uma vez após roubada de bola no meio-campo. Rafael Carvalheira deu o bote, tocou e correu para a área para ampliar. Quando o Santos parecia nas redes, Otero apareceu para diminuir, aos 40 minutos, e colocar fogo na reta final. Os donos da casa souberam se defender e celebraram uma vitória maiúscula que fará a Chapecoense dormir feliz e sem riscos de entrar na zona de degola.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula