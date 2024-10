Santos perde para o Goiás e deixa escapar chance de assumir liderança da Série B

O Santos perdeu a chance de reassumir a liderança da Série B, nesta segunda-feira, ao perder para o Goiás, por 3 a 1, em Goiânia, em duelo válido pela 30ª rodada. Com o resultado, o time paulista fica com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Já o Goiás sobe para 41 pontos, em 11º lugar. As equipes iniciaram no ataque. Com dois minutos, cada time já havia criado uma boa oportunidade. O Goiás com Rildo e o Santos com Pituca. Após o momento inicial, o time da casa teve a iniciativa, enquanto os visitantes só iniciavam a marcação em seu campo, buscando os contra-ataques. O Goiás arriscou duas vezes, teve sucesso e abriu boa vantagem. Aos nove minutos, Welliton chutou de fora da área e Gabriel Brazão espalmou para o meio da área. Rildo só precisou empurrar para abrir o placar. O segundo gol foi parecido. Mas, aos 13, a liberdade foi dada a Rildo, que chutou de novo da entrada da área e superou Gabriel Brazão: 2 a 0.

Com a desvantagem no placar, o Santos precisou mudar a forma de atuar. Com a obrigação de atacar, a falta de criatividade do setor ofensivo ficou evidente. O time do técnico Fábio Carille tinha a posse de bola, mas não conseguia furar a zaga goiana. Aos poucos, o Santos foi encontrando espaço para criar jogadas. Aos 37, JP Chermont cabeceou, a bola resvalou em Sander e o VAR flagrou o pênalti. Giuliano bateu, aos 40, e fez uma golaço, ao colocar a bola no ângulo de Tadeu. Entusiasmado, o Santos tentou imprimir pressão nos minutos finai da primeira etapa, mas teve de ir para o vestiário atrás no placar. No segundo tempo, o Goiás fez o terceiro com Welliton.

*Com informações do Estadão Conteúdos

Publicado por Sarah Paula