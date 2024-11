Santos pode retornar à Série A neste sábado, mas tem que torcer para o Ceará tropeçar

O Santos pode garantir o retorno à elite do Brasileirão neste final de semana. No sábado (2), o time de Fábio Carille enfrenta o Vila Nova, às 16h30. A equipe tem se preparado para a partida que pode marcar mais um capítulo na sua história, tudo diante da sua torcida. Uma vitória pode garantir o acesso à primeira divisão, dependendo do resultado do jogo entre Ceará e Avaí no domingo. A equipe santista chega ao duelo com um bom desempenho, tendo conquistado duas vitórias consecutivas. Guilherme, atacante que se destacou na equipe, é um dos principais responsáveis pelo bom momento do Santos. Ele, que foi contratado do Grêmio no final de 2023, lidera a artilharia do time com 12 gols e também é o jogador com mais assistências, contabilizando dez passes para gol. Apesar de suas conquistas individuais, ele enfatiza a importância do trabalho em equipe.

O jogador expressou sua satisfação com os números alcançados, mas destacou que o foco principal é o sucesso coletivo. “Estamos todos empenhados em alcançar nossos objetivos. Estou feliz por contribuir com gols e assistências, mas o que realmente importa é a dedicação em campo para ajudar o Santos e meus companheiros”, declarou Guilherme. Além disso, o atacante mencionou a ansiedade que acompanha a equipe em busca do retorno à Série A. “É normal sentir um pouco de ansiedade. Estamos muito próximos de alcançar nosso objetivo. Precisamos vencer e torcer para que o Ceará não saia vitorioso contra o Avaí. É fundamental saber lidar com essa pressão”, comentou.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA