Santos vê redes sociais e sócios dispararem após anúncio de Neymar

A chegada de Neymar ao Santos mostrou impactos significativos ao clube em menos de uma semana. Apresentado na última sexta-feira (31/1), o jogador sequer estreou, mas o Peixe já notou diferenças nos números ligados as suas redes sociais e o quadro de sócios.

Após a chegada do novo camisa 10, o Santos bateu a marca de seis milhões de seguidores no Instagram. Além disso, o Peixe registrou mais de 20 mil novos sócios.

O aumento nos números começou após o Al-Hilal anunciar a rescisão contratual com o jogador na última segunda-feira (27/1). Com o anúncio o retorno de Neymar ao clube que o revelou para o futebol mundial se tornou questão de tempo.

Os ingressos para a partida contra o São Paulo, no sábado (1/2), que terminou com vitória do Santos por 3 x 1, esgotou em poucas horas, assim como a partida contra Botafogo-SP, que será nesta quarta (5/2). O compromisso contra a equipe de Ribeirão Preto marca a estreia de Neymar em sua segunda passagem pelo clube, segundo declaração do técnico Pedro Caixinha.

Com sete pontos, o Santos lidera o grupo B. A equipe possui a mesma pontuação que o Guarani, 2º colocado, mas garante a primeira colocação por conta da quantidade de gols marcados.