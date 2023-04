Santos vence o América-MG em jogo de cinco gols

Santos e América-MG se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (29/4) 29/04/2023 20:33, atualizado 29/04/2023 20:36

Raul Baretta/ Santos FC.

Neste sábado (29/4), Santos e América-MG se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo entre Peixe e Coelho, melhor para o animal marinho: 3 x 2 para o time paulista.

Os gols da partida foram marcados por Mendoza, Marcos Leonardo e Bauermann, pelo Santos. Para o América-MG, Alê e Everaldo marcaram os gols.

A vitória é muito importante para o Santos, que salta para o 9º lugar do Brasileirão. Enquanto o América-MG amargura a última colocação.

