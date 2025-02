Santos vence São Paulo de virada pelo Paulistão em noite chuvosa

Após o adiamento de quase 1 hora por causa da chuva intensa na baixada santista, a bola rolou entre Santos e São Paulo neste sábado (1/2). O triunfo de virada do Peixe por 3 x 1 sobre o Soberano, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, deixou o time vencedor no segundo lugar do Grupo B com sete pontos. O Tricolor Paulista se manteve na liderança da chave C com 10 pontos.

O São Paulo largou na frente com gol de Lucas Moura, mas a reação foi quase imediata. Guilherme deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, a virada santista veio dos pés de Gabriel Bontempo e, mais uma vez, Guilherme balançou as redes para ampliar o placar.

O próximo compromisso do Santos será na quarta-feira (5/2) contra o Botafogo-SP. No mesmo dia, o São Paulo pega o Mirassol. Ambas partidas são válidas pelo Campeonato Paulista.