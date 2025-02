Santos x Botafogo-SP: onde assistir e horário da estreia de Neymar

Nesta quarta-feira, 05 de fevereiro, Santos e Botafogo-SP se enfrentam em partida válida pela 7⁠ª rodada do Paulistão. O jogo acontece a partir das 21h35 (horário de Brasília) e será disputado na Vila Belmiro, em Santos.

A partida deve marcar a estreia de Neymar pelo Peixe. O jogador já está regularizado para jogar o Paulistão.

Santos x Botafogo-SP Competição: Campeonato Paulista Data: 05/02 (quarta-feira) Horário: 21h35 (horário de Brasília) ​Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Onde assistir Santos e Botafogo-SP pelo Paulistão?

O confronto entre Santos e Botafogo-SP pelo Paulistão será transmitido ao vivo pela TNT, Max, CazéTV (YouTube), PlayPlus/R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

(Imagem:Reprodução/Instagram @santosfc)



Possíveis escalações e arbitragem

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy (JP Chermont), João Basso, Luan Peres e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (João Schmidt); Luca Meirelles (Neymar), Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Cauan de Almeida.

João Carlos; Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Douglas Baggio (Silvinho), Pablo Thomaz e Jonathan Cafú. Árbitro: Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza.

Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza. VAR: Marcio Henrique de Gois

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Leia mais:

Após uma vitória por 3 a 1 contra São Paulo, o Santos chega para a partida para a primeira atuação de Neymar após o retorno ao futebol brasileiro. O Peixe é o líder do Grupo B com sete pontos.

Por outro lado, o Botafogo-SP ainda não conseguiu vencer no estadual, somando três empates e três derrotas. O clube é o último colocado do Grupo A e está com apenas três pontos.

