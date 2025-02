Santos x São Paulo: boas opções de apostas no clássico pelo Paulista

Empolgado com o retorno do ídolo Neymar, o Santos volta a campo neste sábado (1°/2), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Ainda sem o atacante, o Peixe enfrenta o rival São Paulo, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Com quatro pontos conquistados, o Santos está na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani, que tem sete, e à frente de Red Bull Bragantino e Portuguesa. Já o São Paulo, com 10, lidera o Grupo C, que conta com Grêmio Novorizontino, Noroeste e Água Santa.

Quem vai vencer o San-São? Odds* EstrelaBet

Santos: 3.00

Empate: 3.10

3.10 São Paulo: 2.45

Segundo a EstrelaBet, mesmo jogando em casa, o Santos não entra como favorito para vencer a partida. Caso você aposte R$10 na vitória do Peixe e o time de Pedro Caixinha ir contra a previsão, o retorno será de R$30. Já se o São Paulo confirmar o favoritismo, será de R$24,50.

No histórico geral entre os dois times, a vantagem é do São Paulo. Em 309 partidas, o Tricolor Paulista venceu 128, enquanto o Santos ganhou 108 vezes, além de ter tido 73 empates. Já nos últimos cinco jogos, o equilíbrio é total. Cada time venceu duas vezes e ainda houve um empate.

Aliás, se você quiser conhecer mais sobre o mundo das bets, confira nosso artigo de sites de apostas para iniciantes.

Veja os resultados dos últimos cinco jogos

14/02/2024 – São Paulo 0 x 1 Santos – Campeonato Paulista 2024

12/11/2023 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2023

16/07/2023 – São Paulo 4 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro 2023

12/02/2023 – São Paulo 3 x 1 Santos – Campeonato Paulista 2023

21/08/2022 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro 2022

Quem vai decidir o San-São? Odds* EstrelaBet

Gol de Guilherme: 3.90

Gol de Tiquinho Soares: 4.00

Gol de Jonathan Calleri: 2.70

Gol de Luciano: 3.70

Com uma odd 2.70, Calleri é o jogador que possui mais chances de balançar as redes, segundo a EstrelaBet.

O centroavante do São Paulo já enfrentou o Santos nove vezes e marcou cinco gols. Luciano, também do Tricolor, vem logo em seguida, com odd 3.70, mas o camisa 10 furou a defesa santista apenas uma vez em 17 partidas.

Já o Santos conta com o artilheiro do Campeonato Paulista até aqui. Com cinco gols marcados, Guilherme tem sido o grande destaque da equipe na temporada.

Em cinco confrontos contra o São Paulo, o atacante anotou um tento. Outro jogador que a torcida deposita confiança é o recém chegado Tiquinho Soares.

Pelo Botafogo, o centroavante balançou as redes do Tricolor Paulista três vezes em cinco jogos.

Quanto vale se ambos marcarem? Odds* EstrelaBet

Ambas marcam gol: 1.95

Nas cinco partidas do Santos houve pelo menos um gol dos dois times envolvidos no confronto. Já nos quatro jogos do São Paulo, aconteceram duas vezes. Números que indicam uma boa probabilidade para ocorrer novamente neste sábado.

Santos x São Paulo: c omo chegam as equipes

Depois de abrir o Paulistão com vitória e depois empatar, o Santos vive um momento de muita preocupação.

São três derrotas consecutivas, sendo um 2 a 1 contra o rival Palmeiras, outro 2 a 1 contra o Velo Clube e um 3 a 1 na última rodada contra o Grêmio Novorizontino.

Já o São Paulo, que tem um jogo a menos, ainda não perdeu no Campeonato Paulista.

O Tricolor vem de uma sequência de três vitórias, entre elas um 3 a 1 contra o Corinthians. O triunfo mais recente foi contra a Portuguesa, quando ganhou por 2 a 1.

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 31/01/2025, às 10h.