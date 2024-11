'Santuário' da torcida do Vitória, Barradão completa 38 anos

Há 38 anos, em 11 de novembro de 1986, era inaugurado o Estádio Manoel Barradas, popularmente conhecido como Barradão, casa do Esporte Clube Vitória e um dos maiores orgulhos da torcida rubro-negra. “38 anos do Santuário. 38 anos de história. 38 anos de amor!”, celebrou o Vitória nas redes sociais.

O estádio, localizado no bairro de Canabrava, em Salvador, foi construído onde ficava o aterro sanitário da cidade e hoje faz parte do complexo esportivo Benedito Dourado da Luz. Além do Barradão, o local conta, entre outras estruturas, com seis campos do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura, a recém-inaugurada Academia do Leão e duas concentrações: a de futebol profissional, Vidigal Guimarães, e a de futebol amador, Raimundo Rocha Pires.

O Barradão começou a ser construído por volta de 1983, na gestão do presidente José Rocha e com projeto do arquiteto Lev Smarcevsky. Manoel Barradas, que dá nome à praça esportiva, era deputado estadual, conselheiro do Vitória e sogro do então governador do Estado, João Durval. Foi através de Manoel que o Rubro-Negro conseguiu viabilizar a construção do estádio. Uma curiosidade é que Manoel chegou a propor a João Durval que o estádio recebesse o nome do governador, mas o gestor recusou e sugeriu o nome de Manoel Barradas.

Registro da construção das arquibancadas do Barradão | Foto: Edgar Vix/skyscrapercity

O primeiro jogo da história do Barradão aconteceu contra o Santos, no mesmo dia da inauguração, em 11 de novembro de 1986. Na ocasião, o baiano Dino abriu o placar para o Santos e fez o primeiro gol da história do estádio. Na sequência, Heyder empatou pelo Leão. O estádio foi reinaugurado cinco anos depois, em 1991, agora para receber partidas de forma regular.

38 anos depois, o Barradão comporta cerca de 31 mil torcedores. O surgimento da praça esportiva caminha lado a lado com o aumento considerável do número de títulos e força da equipe rubro-negra. Após 1986, o Leão venceu 23 títulos baianos, quatro Copas do Nordeste e uma Série B do Campeonato Brasileiro.