São Caetano recebe serviços da Caravana de Direitos Humanos

O bairro de São Caetano recebeu a Caravana de Direitos Humanos, nesta sexta-feira (18), desta vez é uma Edição Especial Bahia Pela Paz, que levou diversos serviços de cidadania e inclusão social à comunidade.

Foram realizados mais de mil atendimentos durante o dia. Durante a caravana, que reúne diversas secretarias e órgãos dos governos do Estado e Federal, além do Judiciário, estão sendo disponibilizados serviços essenciais, como emissão de RG, certidões de nascimento e de casamento, cadastro para o Passe Livre Intermunicipal, emissão de Carteiras de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), orientações jurídicas, defesa do consumidor por meio do Procon, e serviços de assistência social e previdenciária, oferecidos em parceria com a Defensoria Pública.