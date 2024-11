São Paulo ainda tem mais de 12 mil pessoas sem energia após chuvas intensas

Após as intensas chuvas que atingiram São Paulo, a Enel informou que 12.616 pessoas ainda estão sem fornecimento de energia elétrica na capital. No total, 15.735 clientes enfrentam interrupções, o que representa uma fração de 0,19% das 8,3 milhões de unidades consumidoras atendidas pela empresa. Os efeitos das chuvas foram severos, resultando em alagamentos e enxurradas em várias áreas da cidade, levando a um estado de atenção. O Corpo de Bombeiros registrou 21 ocorrências relacionadas a quedas de árvores. Na região de Santo Amaro, algumas residências foram inundadas, e um motoboy precisou ser resgatado após ser arrastado pela correnteza.

A previsão do tempo indica que a instabilidade continuará, com a possibilidade de chuvas mais intensas ao longo da tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu um alerta sobre o aumento do risco de alagamentos e deslizamentos de terra. A temperatura máxima esperada é de 23°C, com umidade relativa do ar superior a 70%. Durante a primeira semana de novembro, o clima será marcado por ar quente e úmido, com chuvas frequentes. Para a segunda-feira (4), a expectativa é de céu nublado e chuvas moderadas a fortes a partir do início da tarde, com temperaturas variando entre 19°C e 25°C. Na terça-feira (5), o sol deve aparecer entre as nuvens, mas ainda há previsão de chuvas isoladas à tarde, com temperaturas entre 18°C e 26°C.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira