São Paulo aproveita falhas do Bahia para vencer e manter tabu contra Rogério Ceni

O São Paulo não fez muito esforço para derrotar o Bahia, mas nem foi necessária uma apresentação brilhante para ganhar do rival sem dificuldades, por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Erros do adversário, incluindo uma falha bizarra do goleiro Marcos Felipe, foram determinantes para a vitória são-paulina nesta terça-feira (5), em duelo da 32ª rodada do Brasileirão, que fortaleceu a equipe paulista em seu plano de conseguir vaga direta na próxima edição da Libertadores. Com 54 pontos, o São Paulo se manteve na sexta posição e abriu longa distância do sétimo colocado, justamente o Bahia, que vive crise técnica, não vence há quatro partidas e, estacionado nos 46 pontos há quase um mês, se vê cada vez mais distante dos líderes do Brasileirão. O tabu foi mantido diante de Rogério Ceni. Desde que iniciou a carreira de técnico, ele não ganhou um jogo sequer do clube pelo qual fez história como goleiro. O técnico enfrentou o time do coração em 11 partidas no comando de Flamengo, Fortaleza e Bahia e não venceu nenhuma delas. Chamado de “burro e covarde”, Ceni foi alvo de protesto recentemente. A torcida pendurou um boneco com a foto do treinador em um viaduto próximo à Arena Fonte Nova.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo