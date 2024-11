São Paulo cresceu menos de 2% entre 2010 e 2022, aponta IBGE

De acordo com os dados do Censo realizado pelo IBGE, a população da cidade de São Paulo cresceu menos de 2% entre 2010 e 2022, totalizando 11,451 milhões de habitantes. Esse crescimento modesto reflete uma dinâmica demográfica que apresenta variações significativas entre os diferentes distritos da metrópole. O distrito da Barra Funda destacou-se com um aumento populacional expressivo de 132%, alcançando 33.436 moradores. Outros locais que também apresentaram crescimento significativo foram Marsilac, com 39%, e a Vila Andrade, que teve um aumento de 33%. Esses números indicam que algumas áreas da cidade estão atraindo novos residentes.

Em contraste, a Bela Vista foi a região que mais sofreu com a diminuição de sua população, apresentando uma queda de 14%, o que representa quase 10 mil pessoas a menos, totalizando cerca de 60 mil habitantes. O Alto de Pinheiros também enfrentou uma redução, com uma diminuição de 13% em sua população. No total, em 2022, 51 distritos da cidade registraram crescimento populacional, enquanto 47 distritos observaram uma queda em seus números. O Grajaú se destacou como o distrito mais populoso, com uma população de 384.873 pessoas, evidenciando a diversidade demográfica que caracteriza a capital paulista.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA