São Paulo deverá ter frio recorde com início de semana gelado

São Paulo — A cidade de São Paulo teve um domingo nublado e gelado com a chegada da massa de ar polar que atinge a região. A temperatura ao longo da tarde foi de apenas 9°C e, no início da noite, bairros do centro expandido registravam em torno de 8°C. A previsão é que o começo da semana seja ainda mais frio, com possibilidade de quebra de recorde de temperatura mínima no ano, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A segunda-feira (26/8) deverá ter temperatura mínima de 7°C e a máxima não vai passar dos 14°C, mesmo com a possibilidade de sol ao longo do dia. Os ventos gelados que sopram do oceano devem manter a sensação de frio ao longo do dia.

1 de 9

Cachorro em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

2 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

3 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

4 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

5 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

6 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

7 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

8 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

9 de 9

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

Segundo o CGE, ventos de sul e sudeste fazem com que a sensação térmica seja de 3°C a menos do que a temperatura registrada.

Na terça (27/8), o frio poderá ser ainda mais intenso, segundo a previsão do CGE. A expectativa é a de que a mínima seja de 6°C, embora a máxima suba até 16°C, com sol entre algumas nuvens. A umidade relativa do ar deverá se manter elevada para esta época do ano, com valores mínimos de 55%.

Segundo o CGE, o volume de chuva desde o início do mês até as 13h deste domingo foi de 42 mm, acima da média para agosto, que é de 29,8 mm.