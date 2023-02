São Paulo é o 4º estado com mais áreas de risco do país

São Paulo é o quarto estado do país com mais áreas de risco de desastres naturais, com 848 pontos críticos. Os dados são do governo federal. Até esta terça-feira (21/2), deslizamentos e alagamentos no litoral norte de São Paulo já deixaram 40 mortos e 2,5 mil desabrigados.

Segundo informações do Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energia, São Paulo tem 500 mil pessoas morando em 848 áreas de risco. Os alertas mais frequentes são para deslizamento (52%) e inundação (33%).

Os três estados com mais áreas de risco no país são Santa Catarina (2,9 mil), Minas Gerais (2,8 mil) e Espírito Santo (mil). Ao todo, o Brasil tem 3,9 milhões em 13,5 mil áreas de risco de desastres naturais.

Seis cidades do litoral norte de São Paulo estão em calamidade pública: Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião. O governo Lula anunciou que antecipará o pagamento do Bolsa Família para as pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Os atingidos também poderão sacar o FGTS e terão prioridade no Minha Casa Minha Vida.

Casas desmoronaram após chuvas no litoral de São PauloDefesa Civil de SP

Estragos causados pela chuva em São Sebastião, no litoral de São PauloDaniela Andrade/PMSS

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

Resgate após chuvas no litoral norte de São PauloAndré Santos Depcom Pmss

Bombeiro e homem resgatam bebê em São SebastiãoPrefeitura de São Sebastião/Reprodução Rede social