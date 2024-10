São Paulo enfrenta calor intenso e baixa umidade do ar

Na segunda-feira (7), os moradores de São Paulo enfrentaram um dia quente, resultado de um bloqueio atmosférico que trouxe tempo seco e sol predominante. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou uma temperatura de 26,7°C, com a umidade do ar em cerca de 45%. Para o dia seguinte, terça-feira, a previsão é de que a temperatura máxima na região metropolitana chegue a 35°C.

Durante a madrugada de terça (8), a sensação térmica foi de frio, com mínimas de 16°C. No entanto, a temperatura deve subir rapidamente ao longo do dia, impulsionada pela presença do sol. A umidade relativa do ar pode cair para níveis abaixo de 30% à tarde, o que leva o CGE a recomendar cuidados, como a hidratação constante e a proteção contra a exposição solar, especialmente entre 11h e 17h. Na quarta-feira, dia 9, a previsão é de que uma frente fria chegue ao litoral paulista, trazendo mudanças significativas para o clima na região metropolitana. O céu deve ficar nublado, com possibilidade de chuvas rápidas à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 17°C e 25°C, marcando uma queda em relação aos dias anteriores.

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre a baixa umidade relativa do ar que afeta a região central do Brasil, incluindo o interior paulista. As temperaturas podem alcançar até 40°C, com a umidade caindo abaixo de 15%. Essa situação eleva os riscos à saúde e aumenta a probabilidade de incêndios florestais. A Defesa Civil também emitiu um alerta sobre o risco de incêndios em todo o estado de São Paulo, exceto na área litorânea.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane