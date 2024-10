São Paulo enfrenta desafios com lesões de jogadores antes do jogo contra o Vasco

Pablo Maia e Michel Araújo estão em processo de recuperação no Centro de Treinamento do São Paulo. Maia, que sofreu uma lesão no tendão semitendíneo e no bíceps femoral da coxa esquerda, passou por uma cirurgia e sua previsão de retorno é apenas para a temporada de 2025. Por outro lado, Michel Araújo se lesionou no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante um treino, e sua recuperação está sendo cuidadosamente acompanhada pela equipe médica. Além deles, o meio-campista Alisson também está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito.

A expectativa é que ele retorne a tempo de participar das rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o que pode ser um reforço importante para a equipe. O São Paulo se prepara para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, em um jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe busca uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados na tabela, onde atualmente ocupa a quinta posição com 47 pontos.

Com a ausência de jogadores importantes, o técnico do São Paulo terá que ajustar sua estratégia para o confronto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias