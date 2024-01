São Paulo entra em alerta de ‘perigo potencial’ para chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuva intensa em todo o estado de São Paulo nos próximos dias. Nos últimos dias, quatro pessoas perderam a vida devido às chuvas no estado. Na capital paulista, a terça-feira, 16, terá chuva isolada a partir do período da tarde, com previsão de máxima de 34ºC. A partir de quarta-feira, 17, a chuva deve aumentar de intensidade, atingindo seu pico na quinta e sexta-feira. O acumulado na cidade de São Paulo já chegou a 136,4 mm, representando 53,2% do esperado para o mês. No Rio de Janeiro, que foi afetado pelas chuvas no último fim de semana, há previsão de novos temporais nos próximos dias. A região terá temperaturas elevadas, com máximas entre 36°C e 38°C, além de alta umidade do ar, segundo a agência Climatempo. Por outro lado, compondo a região Sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais terão tempo firme.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Sul do país, são esperados temporais devido à atuação de um sistema de baixa pressão, que causará instabilidades entre terça e quarta-feira, especialmente no Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva pode ultrapassar os 150 mm, acompanhado de rajadas de vento acima de 90 km/h, principalmente no Rio Grande do Sul e no sul e litoral sul de Santa Catarina. Há grande potencial para queda de granizo. Na região Norte, as instabilidades tropicais fazem com que as pancadas de chuva se espalhem pela região. No geral, são esperadas chuvas rápidas, intercaladas com períodos de melhoria. O sudoeste do Amazonas deve receber volumes mais expressivos, havendo inclusive a possibilidade do surgimento de transtornos.

No Centro-Oeste, as chuvas se espalham pela maior parte da região. Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal podem ter pancadas rápidas, com sensação de abafamento ao longo do dia. Já em áreas de Mato Grosso do Sul, o sol e o calor predominam.No Nordeste, algumas áreas ainda registram chuva, porém de forma geral, mal distribuídas. Os maiores volumes de água devem ser registrados no Maranhão. O tempo se mantém firme em porções da faixa leste da região, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Essa instabilidade é resultado de uma ampla e persistente área de baixa pressão atmosférica, que favorece o aumento do fluxo de ar úmido e quente vindo do norte. A partir de quinta-feira, o sistema de baixa pressão se desloca para o mar, enfraquecendo a instabilidade. No entanto, o tempo continuará instável entre Santa Catarina e o Paraná, especialmente nas áreas do leste e norte dos dois estados. Vários estados do Centro-Oeste e Sudeste também serão afetados pela chuva até o fim desta semana, com ocorrência de raios, rajadas de vento e trovoadas, principalmente no centro-norte de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais (sul do estado e Triângulo Mineiro). No Espírito Santo, norte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e centro-sul de Mato Grosso, há previsão de chuvas, porém de menor intensidade.