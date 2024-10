São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos após chuva forte

São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva forte em todas as regiões da capital na noite desta quinta-feira (24), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE ) da prefeitura da cidade. O Estado todo, aliás, está sob aviso de alerta de perigo para tempestades, emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido até a manhã desta sexta-feira (25).

De acordo com o CGE, o tempo deve seguir instável ao longo da noite, com possíveis rajadas de vento e descargas elétricas. A Enel SP divulgou que 46.879 imóveis estavam sem energia elétrica em sua área de concessão por volta das 20h47. Deste total, 26.484 são na capital paulista; número que saltou para 36 mil às 21h.

Segundo o Inmet, a previsão é de acumulados de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem atingir 100 km/h, além de queda de granizo. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, diz o Inmet no alerta.

Em São Paulo, uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Tenente Júlio Prado Neves, localizada no bairro do Tremembé, na zona norte. No momento do acidente, havia o registro de ventos de 40 km/h. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, remover a árvore e restabelecer a energia elétrica. O temporal se intensificou nas cidades próximas a Grande São Paulo e também no interior do Estado.

Interior paulista

A quinta-feira teve fortes ventos e chuvas no interior de São Paulo. Em Avaré, interior do Estado, as rajadas de vento fizeram o teto do Centro de Exposições da cidade ceder. Imagens mostram que as colunas de ferro que servem de apoio para a estrutura ficaram retorcidas, e o teto do galpão acabou desabando. Não foram registradas vítimas na ocorrência.

Taubaté teve ventos de 76 km/h, segundo a Defesa Civil do Estado, sem vítimas. Em Ubatuba, no litoral norte, também foi registrada ventania e queda de árvore, na Rua Mahatma Gandhi, no bairro Perequê-Açu. Uma delas acabou atingindo um veículo. Ninguém ficou ferido. Na cidade de Gabriel Monteiro, os fortes ventos destruíram a cobertura de um posto de combustível na Avenida Padre Tiago J. Bunner e foram registradas, ao todo, quedas de 15 árvores em vias públicas.

Maiores rajadas de vento registradas

Ourinhos – 126 km/h

Jales – 78 km/h

Taubaté – 76,7 km/h

Cachoeira Paulista – 75,2 km/h

Dracena – 62 km/h

Valparaíso – 60 km/h

Lins – 55 km/h

Presidente Prudente – 52 km/h

Avaré – 45km/h

Ribeirão Preto – 80km

Sorocaba – 50km/h

Ubatuba – 55km/h

Litoral Norte – 55km/h

Baixada Santista – 50km/h

Vale do Paraíba – 80km/h

Maiores acumulados de chuva registrados

Areias: 40mm

Guaratinguetá: 29mm

São Luís Do Paraitinga: 27mm

Aparecida: 27mm

São Bento Do Sapucaí: 25mm

Cafelândia: 23mm

Avaré: 22mm

Potim: 21mm

São José do Barreiro: 20mm

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos