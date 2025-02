São Paulo Fashion Week 30 anos: evento anuncia datas de 2025. Confira!

O São Paulo Fashion Week (SPFW) divulgou novas datas para o evento que celebra a moda nacional na capital paulista e que, este ano, comemora 30 anos desde a primeira edição. O anúncio também apresentou quatro locações que receberão os desfiles de moda.

São Paulo Fashion Week celebra três décadas em atividade

Considerado o embrião do SPFW, o Phytoervas Fashion foi o evento que serviu de base para a semana de moda na capital paulista;

Em 2024, o São Paulo Fashion Week N58 teve como tema As Joias da Rainha, em homenagem à jornalista Regina Guerreiro;

Responsável por difundir a moda nacional, o evento se consolidou como uma plataforma para apresentar designers brasileiros à grande mídia.

São Paulo Fashion Week em 2025

No mês de abril, será realizado o SPFW N59, entre os dias 7 e 10, enquanto a edição N60 está agendada para ocorrer entre 14 e 19 de outubro. Sobre as locações que receberão os desfiles, foram anunciados o Pavilhão das Culturas Brasileiras, o Parque Ibirapuera e os shoppings JK e Iguatemi. Outros locais ainda devem ser divulgados.

Em destaque na nota enviada à imprensa, o assunto “Uma Jornada de Transformação na Moda Brasileira” ressalta as mudanças sociais e mercadológicas experienciadas ao longo dos 30 anos de história do projeto. Na edição N58, realizada em outubro de 2024, o tema As Joias da Rainha, em homenagem à jornalista Regina Guerreiro, já trabalhava a proposta de exaltar personalidades que ajudaram a pavimentar o cenário da moda nacional.

O evento confere prestígio nacional a trabalhos de designers brasileiros

O SPFW terá datas em abril e outubro de 2025

Para este ano, o SPFW reafirma o compromisso de contribuir para “uma nova visão da moda, mais alinhada com as necessidades e desejos do século 21”.