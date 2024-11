São Paulo garante vaga na Copa Libertadores de 2025 após empate com Atlético-MG

O empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG assegurou ao São Paulo uma vaga na Copa Libertadores de 2025. O técnico Luis Zubeldía demonstrou confiança em relação ao futuro do clube na competição, onde o São Paulo já conquistou o título em três ocasiões. Zubeldía destacou a importância do ponto conquistado, afirmando que isso garante a participação do time na pré-Libertadores. Ele expressou seu desejo de que o São Paulo tenha um desempenho significativo nas competições internacionais, mencionando que 2025 pode ser um ano marcante para o clube na Libertadores.

Atualmente, o São Paulo se prepara para sua 23ª participação na Copa Libertadores, um feito que o coloca como o clube brasileiro com mais aparições na competição. Com 59 pontos, a equipe ocupa a sexta posição no campeonato e está em busca de uma vaga direta na fase de grupos. Na próxima rodada, o São Paulo enfrentará o Grêmio em Porto Alegre, um desafio importante para a equipe.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA