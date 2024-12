São Paulo implementa sistema de vigilância avançado para o Réveillon na Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo revelou que implementará uma base móvel do Smart Sampa, um sistema de vigilância que utiliza câmeras inteligentes, para assegurar a segurança durante as festividades de réveillon na Avenida Paulista. A operação contará com a presença de um cão-robô e drones, que auxiliarão na supervisão do evento. As celebrações, que são gratuitas, terão início às 16h30 do dia 31 de dezembro e incluirão diversas apresentações musicais, além de um espetáculo de fogos de artifício silenciosos. No último réveillon, a festa atraiu aproximadamente 2 milhões de pessoas. A base móvel será instalada em um ônibus que possui monitores conectados à plataforma do Smart Sampa, além de uma câmera com visão de 360 graus.

Seis operadores da Guarda Civil Metropolitana estarão encarregados de monitorar as imagens em tempo real, que serão enviadas para a Central de Monitoramento. Para garantir a segurança do evento, a Prefeitura mobilizará 472 agentes da Guarda Civil Metropolitana, 114 viaturas e duas Bases Comunitárias Móveis. Haverá também uma colaboração estreita com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET).

O cão-robô, que já foi utilizado em outras grandes ocasiões, é dotado de câmeras de alta definição e tem a capacidade de acessar áreas de difícil acesso. Além disso, o Programa Dronepol será responsável pelo monitoramento aéreo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias