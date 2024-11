São Paulo inicia preparativos para enfrentar Galo no Morumbi

O elenco do São Paulo retornou aos treinos nesta quinta-feira (21), após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, e iniciou os preparativos para a partida contra o Atlético-MG, sábado, às 21h30, no Morumbi. Os jogadores que atuaram por mais tempo em Bragança Paulista realizaram exercícios de recuperação, enquanto os demais participaram de um treino de posse de bola e um jogo de nove contra nove em campo reduzido.

Neste treino, as presenças do zagueiro Arboleda, recuperado de lesão, e dos meio-campistas Wellington Rato e Bobadilla, de volta após servir à seleção do Paraguai, foram os destaques. O zagueiro Ferraresi, que esteve com a Venezuela na última data Fifa, também se reapresentou, realizando apenas atividades internas no CT da Barra Funda e não é cotado para estar entre os titulares.

O São Paulo realizará seu último treino na manhã desta sexta-feira (22), encerrando a preparação para o jogo do fim de semana, ainda lutando por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores.

Próximo Jogo:

São Paulo x Atlético-MG

35a rodada

Data: Sábado, 22 de novembro

Horário: 21h30

Local: Morumbi