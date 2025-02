São Paulo jogará em Brasília duas vezes em fevereiro

O torcedor do São Paulo em Brasília tem dois grandes motivos para comemorar. Nos dias 10 e 13 deste mês, o Tricolor retorna ao Distrito Federal para enfrentar Inter de Limeira e Velo Clube, para dois jogos do Campeonato Paulista em parceria com a Arena BRB Mané Garrincha. Os duelos são apresentados pelo Metrópoles Sports.

O primeiro compromisso do time de Luís Zubeldía no DF será contra a Inter de Limeira, no dia 10, às 21h30, uma segunda-feira. Três dias depois, na quinta-feira (13/2), o Tricolor será o anfitrião do Velo Clube, também às 21h30. Ambas as partidas serão disputadas na Arena BRB Mané Garrincha.

E fique ligado que as vendas de ingressos para as duas partidas já começam nesta quarta-feira (5/2). A partir das 10h, no site da Bilheteria Digital, as entradas estarão disponíveis para sócios do Tricolor (confira horários e categorias abaixo). Logo depois, às 18h, os ingressos ficarão disponíveis para venda ao público geral.

O MorumBIS, estádio do São Paulo, receberá os shows da cantora colombiana Shakira. E o Tricolor Paulista destinou a Arena BRB Mané Garrincha para ser a casa da equipe durante esse período. A parceria, a logística e os deslocamentos foram pontos cruciais para o São Paulo permanecer em Brasília.

Em 2024, Lucas Moura e companhia mandaram três partidas na Arena BRB, com vitória sobre a própria Inter de Limeira por 3 x 0. Pelo Brasileirão foram duas partidas: um empate sem gols com o Juventude e uma grande vitória no clássico sobre o Corinthians, por 3 x 1.

Ingressos

As vendas para os dois jogos serão separadas, mas estarão abertas no mesmo horário. A comercialização será feita exclusivamente no site da Bilheteria Digital.

Confira a ordem de compra dos ingressos e horários para cada categoria de sócios-torcedores:

Sócio 7 estrelas – 10h

Sócio 6 estrelas – 11h

Sócio 5 estrelas – 12h

Sócio 4 estrelas – 13h

Sócio 3 estrelas – 14h

Sócio 2 estrelas – 15h

Sócio 1 estrela – 16h

Sócio 0 estrela – 17h

Público Geral – 18h

Metrópoles Sports

Estes serão apenas mais dois jogos do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília (DF)

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília (DF)

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília (DF)

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

São Paulo x Inter de Limeira – 10/2 – Brasília (DF)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

São Paulo x Velo Clube – 13/2 – Brasília (DF)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)