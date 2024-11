São Paulo lança plataforma para prevenir desastres naturais

O governo de São Paulo lançou nesta quinta-feira (31) uma nova plataforma dedicada ao monitoramento e previsão de desastres naturais. Desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (Ipa), a ferramenta tem como objetivo analisar, mapear e gerenciar os 645 municípios do estado. A iniciativa visa prevenir e mitigar riscos associados a desastres naturais, garantindo a segurança da população. A secretária de Meio Ambiente do Estado, Natália Rezende, destacou a importância da plataforma em identificar áreas de risco e implementar medidas eficazes de proteção. Este projeto faz parte do programa “São Paulo Sempre Alerta”, que se concentra na prevenção de desastres naturais e na resposta a eventos climáticos extremos.

O desenvolvimento da plataforma contou com um investimento de R$ 2,5 milhões, conforme detalhado pelo Coronel Engel Ricardo Pereira, da Defesa Civil. Ele explicou que a ferramenta oferece mapeamentos completos, indicando a suscetibilidade ao risco e as obras necessárias para mitigá-lo. Localizada no núcleo de gerenciamento do Ipa, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, a plataforma é equipada com telões e mapas que fornecem informações geológicas e geotécnicas do território paulista. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 55% das cidades do Estado não estão preparadas para eventos extremos, e quase 10% desconhecem previsões que podem afetar suas regiões.

Marco Aurélio Nalon, coordenador do Ipa, destacou as vantagens de integrar dados climatológicos processados automaticamente com informações locais. O histórico de desastres naturais foi um elemento crucial no desenvolvimento da plataforma, com atenção especial ao litoral norte, frequentemente afetado por deslizamentos de terra. Para fortalecer ainda mais a iniciativa, o Ipa firmou um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar um projeto de cooperação técnica na área, com um investimento de R$ 450 mil. Este projeto beneficiará as cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. O futuro da plataforma promete ser ainda mais promissor com a inclusão de inteligência artificial, conforme planejam as autoridades. A Defesa Civil reforça que todas as previsões geradas pela plataforma serão de acesso público.

Publicado por Luisa Cardoso