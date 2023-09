São Paulo marca 34,8ºC e renova recorde de temperatura mais alta do ano

A cidade de São Paulo atingiu o recorde de temperatura mais alta do ano neste sábado, 23. No primeiro dia da primavera, os termômetros da capital marcaram 34,8°C às 16h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Devido a uma onda de calor, o mês de setembro vem registrando recordes consecutivos no aumento das temperaturas em um período de dez dias. Os últimos, ainda no inverno, haviam sido de 34,7ºC, na sexta-feira (22) e 33,9°C no domingo, 17. Para este domingo, é esperado que os termômetros paulistanos superem novamente a marca, com 35ºC. Para a população, a alternativa tem sido procurar locais de lazer e alta arborização, como os espaços do Parque Augusta, Parque Villa Lobos, Parque Ibirapuera, Sesc Belenzinho, Sesc Itaquera e Sesc Interlagos. O calor deve continuar na capital até a quinta-feira da próxima semana, que pode registrar a temperatura mínima de 14ºC e 19ºC de máxima.

Leia também

Operação policial na Bahia deixa ao menos cinco mortos



São Paulo registra cinco mortes e aumento de 102% nos atendimentos por efeitos do calor em 2023