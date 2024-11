São Paulo marca no final, vence o Athletico-PR e encaminha vaga para a Libertadores

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 neste sábado (9), no Morumbi, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista abriu o placar com Luciano, viu Julimar empatar para os paranaenses, mas garantiu a vitória nos minutos finais, com gol de André Silva, após assistência de Jamal Lewis. O jogo marcou o retorno do São Paulo ao Morumbi após 45 dias, período em que o estádio foi utilizado para shows. O técnico Luis Zubeldía escalou o zagueiro Sabino improvisado na lateral esquerda, dada a ausência dos laterais Welington e Patryck. Embora Sabino tenha se esforçado defensivamente, o Tricolor explorou mais o lado direito, onde Lucas Moura se destacou e foi decisivo ao criar a jogada do primeiro gol.

O São Paulo manteve domínio na posse de bola e pressionou desde o início, mas teve dificuldades para converter o controle em finalizações efetivas. Lucas cruzou para Luciano abrir o placar de cabeça, e o Athletico respondeu com um gol de Julimar, também de cabeça, após escanteio de Bruno Zapelli. Na reta final, Zubeldía promoveu mudanças que se provaram decisivas. Liziero, que entrou ainda no primeiro tempo, cruzou para Jamal Lewis desviar, e André Silva completou para as redes, assegurando a vitória são-paulina.

Com o resultado, o São Paulo alcançou 57 pontos, consolidando-se na sexta posição (os seis primeiros têm vaga garantida na Libertadores do próximo ano) e abrindo vantagem sobre o Cruzeiro, em sétimo. O Furacão, por sua vez, segue em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 34 pontos. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Red Bull Bragantino, dia 20, enquanto o Athletico enfrentará o Atlético-MG no próximo sábado (16).

Publicado por Felipe Dantas