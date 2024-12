São Paulo pode ter chuvas fortes com alagamentos no fim da semana

A previsão do tempo para a capital paulista é de fortes chuvas, com risco de inundações, alagamentos e deslizamentos de terra em áreas mais vulneráveis entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27). O alerta é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE).

O CGE explica que o intenso volume de chuvas se deve à formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) neste verão, estação que iniciou no último sábado (21). “É uma banda de nuvens que se estende desde o norte do país, alinhada com uma frente fria no litoral do sudeste”, esclarece o órgão em nota.

Amanhã (24), véspera de Natal, deve ser caracterizada por muitas nuvens e chuviscos descontinuados durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Para a tarde e o fim do dia, há maior probabilidade de alternância entre tempo mais fechado e curtos períodos de sol. As temperaturas devem variar entre mínima de 19°C na madrugada e máxima de 25°C à tarde, com os percentuais de umidade do ar entre 65% e 95%.

Para a próxima quarta-feira (25), dia de Natal, a previsão é de madrugada de céu nublado, com temperatura em torno de 19°C e vento fraco de nordeste/leste.O sol deve aparecer entre nuvens e a tendência é de que a temperatura aumente ao longo do dia.

A máxima deve ser de 28°C e a taxa mínima de umidade, em torno dos 52%. Entre o início e o fim da tarde, é provável que haja pancadas de chuva isoladas, enquanto, à noite, há mais chance temporais, com formação de alagamentos. O tempo instável se estende até a madrugada do dia seguinte.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo ressalta que todo o período natalino deve ser marcado por chuvas intensas. As regiões com maior propensão são as do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Região de Campinas, Sorocaba e Bauru.