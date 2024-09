São Paulo pode ter novo recorde de calor nesta quarta, chegando a 36ºC

São Paulo — Após São Paulo registrar a marca de 35,1°C nos termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nessa terça-feira (24/9), a maior temperatura do ano na cidade em 2024, a previsão do instituto para esta quarta-feira (25/9) é que o calor supere os 36°C durante a tarde, o que seria um novo recorde. De manhã, a temperatura mínima deve ficar na casa dos 19°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, deve haver atenção para os baixos índices de umidade, que devem atingir valores críticos, abaixo dos 30%, no período da tarde. Ao mesmo tempo, não há condições de chuva.

A Defesa Civil municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde às 00h da última segunda-feira (23/9).

Para esta quarta e os próximos dias, o tempo segue seco e ensolarado com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade. Os modelos numéricos de previsão indicam que o tempo deve mudar apenas no final da semana, quando uma frente fria finalmente consegue chegar ao litoral paulista.

No geral, as chuvas devem ser isoladas e insuficientes para repor o déficit hídrico, mas servem para aliviar o tempo seco, aumentando os índices de umidade e melhorando a qualidade do ar.

Nesta quinta-feira (26/9), o tempo segue seco e ensolarado. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas podem superar os 35°C. Alerta-se novamente para a baixa umidade do ar, que deve atingir valores próximos aos 20% nas horas mais quentes do dia.

A Defesa Civil fez um alerta para risco de incêndio entre essa segunda e quinta em todo o estado de São Paulo, exceto o litoral paulista. Ao todo, 48 municípios seguem em alerta máximo para queimadas.