São Paulo reforça a segurança para a realização do ENEM; Lula deseja sorte aos participantes

A Polícia Militar de São Paulo vai reforçar a segurança nos municípios paulistas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que ocorre neste domingo (3) e no próximo dia 10. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, as equipes farão a escolta das provas e garantirão a preservação da ordem pública nas imediações dos locais de aplicação do exame. “A PM garantiu a presença de veículos que transportam e distribuem as provas em todo o Estado, ponto crucial para garantir o sigilo da avaliação”, diz a SSP. Na véspera do exame, as escoltas também serão realizadas desde os locais de armazenamento até os centros de aplicação. Ao todo, serão mais de 1,5 mil transportes no território paulista.

Conforme a SSP, o efetivo será intensificado com 1 mil policiais e 500 viaturas nas proximidades das escolas e universidades, para a manutenção da ordem e o deslocamento seguro dos estudantes aos locais de prova. A Polícia Civil de São Paulo também vai reforçar os plantões das delegacias em todo Estado, além de manter o policiamento preventivo e especializado por meio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou vídeo em suas redes sociais na véspera do primeiro dia de provas do Enem, em que apresentou horários e regras das provas, além de desejar sucesso aos estudantes.

Ele ressaltou que “o Brasil precisa muito de gente com bastante capacidade”. Em mensagem destinada aos mais de 5 milhões de inscritos para o exame, Lula reforçou a importância da pontualidade e preparação para o exame. O Enem será realizado neste e no próximo domingo (10), com início das provas às 13h30. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12 horas, com fechamento às 13h. “Não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, reforçou o presidente.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes