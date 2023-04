São Paulo registra 225 km de congestionamento com a volta do feriado

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou na manhã desta segunda-feira, 10, pós-feriado de Páscoa um congestionamento de 225 quilômetros, segundo medição divulgada às 7h15, na cidade de São Paulo. A pior situação foi percebida na zona sul da capital paulista, onde há a concentração de 74 quilômetros de engarrafamento. Em seguida, a zona norte, com 52 quilômetros; zona leste, com 47 quilômetros; zona oeste, 45 quilômetros. O centro registra apenas 7 quilômetros de trânsido travado. O engarrafamento vem aumentando a medida em que o dia passa, já que, às 6h50 eram registrados no mesmo sistema 78 quilômetros de fluxo lento na capital paulista. Em relação ao aumento, a zona norte tem a maior elevação de uma medição para a outra, passando 5 quilômetros para 52. A lentidão total é a soma dos engarrafamentos registrados e é relacionado à volta de pessoas que saíram da cidade no feriado, em direção ao interior ou ao litoral, e retomam no dia de hoje.

Apesar da situação, o fluxo é contínuo em diversas partes da cidade, como, por exemplo, a Marginal Pinheiros, sentido Tietê, onde não há paralisação, apenas fluxo intenso de veículos. A rodovia Fernão Dias também possui bom fluxo e está sem filas, bem como o sistema Anhanguera-Bandeirantes e o Anchieta-Imigrantes. Registram tráfego mais complicado a pista marginal da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio-São Paulo, do quilômetro 228 ao 230; Raposo Tavares, sentido capital, entre os quilômetros 34 e 36, também sentido capital; e rodovia Castello Branco, sentido leste, entre os quilômetros 13 e 15 da pista marginal; a pista expressa da Castello Branco também registra um ponto de trava entre os quilômetros 24 e 30. As pessoas que tentaram voltar para São Paulo neste domingo, 9, enfrentaram mais dificuldades, com diversas rodovias registrando pontos de fortes congestionamentos. Às 16h30, somente o sistema Anchieta-Imigrantes registrou mais 15 quilômetros de engarrafamento.

